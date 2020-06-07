​В Мексике за сутки выявили свыше 3 тыс новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 113 тысяч, среди них 13 511 летальных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"Прирост за последние сутки составил 3,3% — выявлены 3 593 новых случая. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 113 619 тысяч, важно, что менее одной пятой из них проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", — сказал он на пресс-конференции.

Болеют 19 278 человек, наибольшее число — в городе Мехико (4 273) и штате Мехико (2 367). Власти изучают 48 273 подозрительных случая заболеваний и 1 189 летальных.

Напомним, что в июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный сигнал светофора.