В Мексике шесть человек погибли из-за нападения на автовокзал

Вооруженное нападение на автобусный терминал "Эстрелья де оро" в мексиканской Куэрнаваке произошло ранним утром в понедельник, шесть человек погибли, говорится в сообщении прокуратуры штата Морелос.

Как передаёт Report cо ссылкой на РИА Новости, нападение было целенаправленной атакой на конкретных людей, которые находились на станции. Службы скорой помощи подтвердили гибель на месте пятерых мужчин, еще один пострадавший скончался позже от полученных ранений", - сообщается в официальном коммюнике местной прокуратуры.

По информации ведомства, целью нападения не являлись туристы или другие посетители станции. Управление полиции штата, криминальной полиции, Национальной гвардии и Армии Мексики ведут совместное расследование инцидента.

За последнюю неделю на территории штата Морелос зафиксированы 17 случаев умышленных убийств.