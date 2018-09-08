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    В Мексике при нападении убили четырех полицейских

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Четверо полицейских были убиты и шестеро получили ранения в пятницу в результате нападения бандитов в муниципалитете Бокойна мексиканского штата Чиуауа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает комиссия по безопасности штата.

    По информации, засаду на полицию организовала преступная организация "Ла-Линеа", входящая в состав картеля "Хуарес".

    По предварительным данным, во время нападения преступники использовали гранаты, они сожгли две полицейских машины.

    Сейчас в районе нападения развернута широкомасштабная операция с привлечением вертолетов для обнаружения преступников, которые захватили также одного из полицейских в плен.

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