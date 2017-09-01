Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Мекке усилили меры безопасности на время проведения обряда побивания шайтана камнями.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, около 2 млн совершающих в Саудовской Аравии хадж паломников сегодня проведут ритуал побивания шайтана камнями.

Отмечается, что ритуал осуществляется в условиях усиленных мер безопасности, задействованы полицейские вертолеты. Это связано с тем, что в предыдущие годы давка во время выполнения этого ритуала привела к гибели большого количества людей. Так, в 2015 году погибли более 700 человек, около 800 получили травмы.

Побивание камнями шайтана является одним из обязательных ритуалов во время хаджа. Мусульмане заранее запасаются камушками, которые должны быть в величину чуть больше горошинки, и несут их в долину пешком. Паломники забрасывают камнями три столба, которые символизируют дьявола.