В Мехико преступники с автоматическим оружием открыли огонь по полиции

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Преступники в субботу открыли огонь из автоматического оружия по полицейским, прибывшим на вызов в район Сантьяго-Атепетлак на севере мексиканской столицы.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель главного штаба полиции при министерстве общественной безопасности Мехико Виктор Ортис.

Ответным огнем стражам порядка удалось ликвидировать двоих нападавших, при этом двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Еще троих бандитов удалось задержать"На месте происшествия были обнаружены четыре единицы автоматического оружия и два пистолета, которые будут переданы на экспертизу, чтобы проверить, не использовались ли они при совершении других преступлений", - указал Ортис.

Он добавил, что у злоумышленников также конфисковали четыре легковых автомобиля, в том числе такси с номерами штата Мехико.

По факту нападения на полицейских возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".