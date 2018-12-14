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    В Мали в результате атаки боевиков погибли 47 человек

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ На востоке Мали в результате нападения террористов погибли 47 мирных жителей, включая двоих детей. 

    Как передает Report, об этом информирует портал MaliJet.

    Нападения произошли в двух населённых пунктах региона Гао.

    Отмечается, что несколько десятков террористов приехали на мотоциклах, подожгли дома и расстреляли жителей.

    В августе при нападении боевиков в Мали погибли четверо военных. 

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