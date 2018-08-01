 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При нападении боевиков в Мали погибли четыре военных

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре военнослужащих погибли в Мали при нападении боевиков на патруль сил безопасности. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом информирует eNCA со ссылкой на источники.

    Как уточняется, в ходе инцидента были ликвидированы восемь боевиков.

    «Террористы устроили засаду и после этого стреляли по конвою, который старался защищаться», — отметил один из источников.

    Сообщается, что инцидент произошёл в регионе Сегу в южной части страны. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi