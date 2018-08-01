При нападении боевиков в Мали погибли четыре военных

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре военнослужащих погибли в Мали при нападении боевиков на патруль сил безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом информирует eNCA со ссылкой на источники.

Как уточняется, в ходе инцидента были ликвидированы восемь боевиков.

«Террористы устроили засаду и после этого стреляли по конвою, который старался защищаться», — отметил один из источников.

Сообщается, что инцидент произошёл в регионе Сегу в южной части страны.