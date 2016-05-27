​В Малайзии задержаны 100 человек за порчу системы контроля в аэропортах

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Малайзии задержали более 100 человек, преимущественно сотрудников пограничной службы, подозреваемых в умышленной порче системы иммиграционного контроля в аэропортах.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Straits Times.

Как отметил вице-премьер, министр внутренних дел Ахмад Захид Хамиди, "задержанных госслужащих финансировала преступная группировка". По его словам, в результате трехмесячной операции были задержаны и члены этой банды. Вместе с тем глава МВД не уточнил, каким образом подозреваемые повлияли на работу системы контроля.

По информации малайзийской газеты The Star, основная часть подозреваемых работала в международном аэропорту Куала-Лумпура.

Несколько дней назад власти Малайзии заявили о намерении проверить работу установленной в аэропортах электронной иммиграционной системы, которая позволяет в течение нескольких секунд при помощи единой базы Интерпола установить, не является ли паспорт краденным или утерянным. По предварительным данным, проблемы с доступом в интернет и перебои в подачи электроэнергии в столичном аэропорту могли привести к временному отключению данной системы. Вместе с тем представители холдинга "Малайзийские аэропорты" заверили, что система подключена к автономным источникам питания.