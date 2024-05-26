В Мадриде прошла антиправительственная манифестация

Манифестация против политики председателя правительства Испании Педро Санчеса состоялась в центре Мадрида.

Манифестация против политики председателя правительства Испании Педро Санчеса состоялась в центре Мадрида.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального представительства кабинета министров Испании.

Согласно информации, к акции присоединились около 20 тыс. человек. Многие собравшиеся принесли с собой флаги королевства.

Организатором митинга стала оппозиционная Народная партия (НП). Лидер политической силы Альберто Нуньес Фейхоо, а также другие представители НП посетили акцию, главным лозунгом которой стало "Испания отвечает". Глава партии заявлял, что протест направлен на то, чтобы "защитить демократию", независимость судебной власти и свободу прессы.

Манифестация среди прочего направлена против законопроекта об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Ожидается, что инициатива будет окончательно одобрена Конгрессом депутатов (нижняя палата парламента) уже 30 мая.

Кроме того, манифестация была организована в разгар избирательной кампании в преддверии выборов в Европарламент. В Испании голосование пройдет 9 июня. НП и Испанская социалистическая рабочая партия премьера традиционно являются главными конкурентами на выборах.