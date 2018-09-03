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    В Лондоне подорвали автомобиль возле здания BBC

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Британская полиция произвела контролируемый подрыв подозрительного автомобиля возле главного здания телерадиовещательной корпорации BBC в Лондоне.

    Как передает Report, об этом сообщает The Sun со ссылкой на свидетелей.

    Отмечается, что операция проводилась при помощи специального самоходного робота. Всего было произведено три контролируемых взрыва.

    По данным издания, в момент операции здание штаб-квартиры было заблокировано: никого не выпускали и не впускали. При этом сотрудников BBC попросили держаться подальше от окон.

    Уточняется, что автомобилем, которое привлёк внимание полиции, стал оранжевый минивен.

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