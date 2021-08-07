В Лондоне мужчина с ножом ранил двоих полицейских

Двое полицейских были ранены при нападении с ножом в Лондоне.

Двое полицейских были ранены при нападении с ножом в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении столичной полиции.

Нападение было совершено в пятницу вечером, когда в районе Ноэл Парк Роуд мужчина приблизился к двум полицейским и стоящему с ними 61-летнему мужчине и ранил их.

Подозреваемый был арестован на месте происшествия, впоследствии в рамках расследования были арестованы еще два человека. Все трое остаются под стражей, отметили в полиции. Мотив преступления устанавливается, на данном этапе оно не считается связанным с терроризмом.

Позднее полиция сообщила в Twitter, что пострадавшие в результате инцидента полицейские выписаны из больницы, а 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами и находится в больнице без угрозы для жизни.