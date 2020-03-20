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В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство - ВИДЕО

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Daily Mail.

Многие супермаркеты столицы Великобритании сейчас опустошены, жители покупают продукты про запас. Правительство подчеркивает, что дефицита нет, и панически скупать еду не нужно. Напряженная обстановка спровоцировала несколько случаев разбоя.

Шесть мародеров попытались вынести из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Сотрудники оказали сопротивление, чем лишь разозлили грабителей: банда сбежала, предварительно разбив витрину. Камера наблюдения зафиксировала факт разбоя, работники магазина вызвали полицию.

Полиция арестовала виновников и подтвердила, что это не единичный случай. За последние дни было четыре задержания по аналогичным обвинениям.

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