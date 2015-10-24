В Ливии митинг против мирного плана ООН обстреляли из минометов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и по меньшей мере 35 ранены в результате минометного обстрела демонстрации в Бенгази на востоке Ливии, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Несколько сотен человек протестовали против предложенного ООН мирного соглашения, которое подразумевает формирование нового правительства национального единства.

Обстрел велся из района, контролируемого исламистами, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс представитель полиции.

За последний год в Бенгази не раз происходили ожесточенные столкновения между военными и различными исламистскими группировками.

Среди них - "Ансар аль-Шария", а также группировки, присягнувшие на верность боевикам экстремистской группировки "Исламское государство".

Предложение по созданию нового правительства было выдвинуто после почти года переговоров между поддерживаемым исламистами парламентом в Триполи и международно признанным правительством на востоке.

Оба парламента должны будут проголосовать по вопросу принятия соглашения, однако многие депутаты по всей стране уже отвергли этот план.