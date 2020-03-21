В Литве зарегистрирована первая смерть от коронавируса

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Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Литве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире национального радио сообщил представитель по связям с общественностью национального центра по реагированию на чрезвычайные ситуации Гедрюс Сурплис.

"Пациент из возрастной группы риска по коронавирусу умер в ночь на субботу в больнице города Укмерге", - сказал он.

По его словам, ситуацию осложняли хронические заболевания человека.

"Умерший был госпитализирован с иными показаниями. Наличие у него коронавируса, который и привел к летальному исходу, выяснилось только после смерти", - добавил представитель национального центра.

Всего в республике выявлены 69 инфицированных. Первый случай передачи коронавируса от больного человека здоровому был зарегистрирован на территории Литвы 18 марта, до этого заболевали лишь побывавшие за границей. Первая заразившаяся коронавирусом (диагноз постановлен 28 февраля) 39-летняя жительница города Шяуляй выздоровела и 14 марта была выписана из больницы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.