В Литве выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса установлен в Литве.

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса установлен в Литве.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам представитель Минздрава балтийской республики вирусолог Ингрида Олендрайте.

"Тест, в котором выявлен "британский" вариант инфекции, был сдан еще в начале января, поэтому с учетом агрессивности данного вида можно предположить, что одним человеком число носителей этого штамма инфекции на сегодня не ограничивается", - сказала вирусолог.

Это тем более вероятно, что заразившийся британской мутацией вируса из Литвы не выезжал. "Прежде всего необходимо установить, где человек мог заразиться", - отметила Олендрайте.

С 1 января Литва возобновила авиационное сообщение с Великобританией, приостановленное 21 декабря в связи распространением на Британских островах нового штамма коронавируса.