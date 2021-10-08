В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины

Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости.

Совет по кризисному управлению Латвии принял решение о запрете на посещение магазинов для жителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, исключение составят только торговые точки с товарами первой необходимости.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом рассказал на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины", - сказал Кариньш.

Он также призвал жителей Латвии по возможности перейти на удаленный режим работы. Также совет принял решение обязать всех учеников школ носить маски.

Отметим, что решение совета в пятницу будет утверждено правительством Латвии.