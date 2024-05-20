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В Кыргызстане задержали троих подозреваемых в нападении на иностранных студентов

В Кыргызстане задержали троих подозреваемых в нападении на иностранных студентов В Кыргызстане задержали троих подозреваемых в нападении на иностранных студентов.
Другие страны
20 мая 2024 г. 20:30
В Кыргызстане задержали троих подозреваемых в нападении на иностранных студентов

В Кыргызстане задержали троих подозреваемых в нападении на иностранных студентов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали троих граждан республики, подозреваемых в нападении на иностранных студентов. Они помещены в изолятор временного содержания, сообщили в ведомстве.

"Установлены и задержаны подозреваемые в разбойном нападении на иностранных граждан", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что речь идет о жителях Бишкека, напавших 13 мая на иностранцев в одном из хостелов города.

Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 18 до 19 лет, их имена и фамилии не озвучиваются.

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