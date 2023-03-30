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В Кыргызстане неизвестным веществом отравились 43 ребенка

В Кыргызстане неизвестным веществом отравились 43 ребенка Более сорока детей отравились неизвестным веществом в Ошской области Кыргызстана, 18 из них были госпитализированы.
Другие страны
30 марта 2023 г. 09:13
В Кыргызстане неизвестным веществом отравились 43 ребенка

Более сорока детей отравились неизвестным веществом в Ошской области Кыргызстана, 18 из них были госпитализированы.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об сообщили в министерстве здравоохранения республики.

"В Кара-Суйском районе Ошской области за медицинской помощью обратились 43 ребенка", - заявила представитель центрального аппарата министерства.

По ее данным, пострадавшим поставлен предварительный диагноз - отравление. Врачами было принято решение госпитализировать 18 пострадавших.

Чем именно было вызвано отравление, в настоящее время устанавливается специалистами. Проводятся соответствующие анализы.

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