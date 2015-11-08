​В Крыму замечены две яхты под флагом Великобритании

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В период с 1 по 7 ноября 2015 года в Крыму побывали 44 иностранных корабля, среди которых — два прогулочных судна под флагами Великобритании. Остальные суда заходили под российскими флагами.

Как передает Report, об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на Госгидрографию Украины.

Так, первое судно под британским флагом — моторная яхта Princess of Crimea (номер MMSI 235080213) — зашла в Севастопольский морской торговый порт 1 ноября и находится в Крыму по сегодняшний день.

Второе — прогулочное судно Everest (номер MMSI 235110802) — зашло и покинуло Севастопольский морской торговый порт 1 ноября.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству инфраструктуры отслеживать и штрафовать суда, которые заходят в Украину после посещения портов аннексированного Крыма. Кроме того, МИД Украины рассылает ноты странам, чьи флаги были замечены на кораблях-нарушителях, заходящих в Крым.