В Конгрессе США хотят заслушать показания переводчика Трампа в Хельсинки

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Ряд американских чиновников, входящих в ряды демократов, хотели бы, чтобы переводчик, который присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в Конгрессе США, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

С таким предложением, в частности, выступила сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин.

"Я призываю провести заседание с участием американского переводчика, который присутствовал на встрече с Путиным, чтобы понять, что они обсуждали в закрытом порядке. Этот переводчик может помочь определить, что президент США рассказал Путину и пообещал ему от нашего лица", - написала Д.Шахин в своем Twitter.

Такую же идею высказал в своем микроблоге конгрессмен, член Демократической партии Джо Кеннеди III.

Д.Шахин на данный момент собирает подписи, чтобы направить главе комитета по международным делам сената США Бобу Коркеру письмо с просьбой провести заседание.