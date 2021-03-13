О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Колумбии боевики хотели взорвать самолет

В Колумбии боевики хотели взорвать самолет Армия Колумбии предотвратила теракт на северо-востоке страны, в ходе которого злоумышленники хотели уничтожить взлетную полосу
Другие страны
13 марта 2021 г. 06:46
В Колумбии боевики хотели взорвать самолет

Армия Колумбии предотвратила теракт на северо-востоке страны, в ходе которого злоумышленники хотели уничтожить взлетную полосу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте колумбийской армии.

В заявлении сказано, что силы Национальной армии во время военной операции "предотвратили террористическую акцию, которую пытались совершить члены Остаточной организованной вооруженной группы 33 в деревне Куатро Эскинас муниципалитета Теорама".

Как отмечается, террористы собирались взорвать бомбы в том месте, где ранее приземлялся самолет, который доставлял вакцины от коронавируса.

Саперы выяснили, что на подготовленной площадке были установлены два самодельных заряда, заявили в армии республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kolumbiyada terrorçuların təyyarəni partlatmaq planının qarşısı alındı

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил Папу Римского
Президент Азербайджана поздравил Папу Римского
12 марта 2021 г. 19:18
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор
12 марта 2021 г. 17:51
Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования
Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования
12 марта 2021 г. 16:02
На освобожденных территориях установят комендантские посты
На освобожденных территориях установят комендантские посты
12 марта 2021 г. 14:59
МО: Международному сообществу нужно принять меры против убийц мирных жителей
МО: Международному сообществу нужно принять меры против убийц мирных жителей
12 марта 2021 г. 13:16
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД
12 марта 2021 г. 13:09
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
12 марта 2021 г. 10:07
Глава представительства УВКБ: То, что я увидел в Агдаме и Физули было шоком, даже для меня
Глава представительства УВКБ: То, что я увидел в Агдаме и Физули было шоком, даже для меня
11 марта 2021 г. 17:42
Азербайджан закупит у Швеции 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
Азербайджан закупит у Швеции 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
11 марта 2021 г. 16:30
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины Sputnik V
Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины "Sputnik V"
11 марта 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi