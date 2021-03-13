В Колумбии боевики хотели взорвать самолет

Армия Колумбии предотвратила теракт на северо-востоке страны, в ходе которого злоумышленники хотели уничтожить взлетную полосу

Армия Колумбии предотвратила теракт на северо-востоке страны, в ходе которого злоумышленники хотели уничтожить взлетную полосу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте колумбийской армии.

В заявлении сказано, что силы Национальной армии во время военной операции "предотвратили террористическую акцию, которую пытались совершить члены Остаточной организованной вооруженной группы 33 в деревне Куатро Эскинас муниципалитета Теорама".

Как отмечается, террористы собирались взорвать бомбы в том месте, где ранее приземлялся самолет, который доставлял вакцины от коронавируса.

Саперы выяснили, что на подготовленной площадке были установлены два самодельных заряда, заявили в армии республики.