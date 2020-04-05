В Колумбии 11 человек погибли при взрыве на угольной шахте - ОБНОВЛЕНО

Взрыв метана на угольной шахте в центральном колумбийском департаменте Кундинамарка, который произошел в пятницу, повредил три находящиеся рядом шахты и вызвал обрушение одной из них.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

Под завалами погибли 11 и были ранены 4 человека.

"В результате взрыва погибли 11 человек и 4 получили ранения. Изъятие тел было проведено агентами Технического следственного корпуса. Первые гипотезы указывают на то, что трагедия была вызвана взрывом метана и угольной пыли", - говорится в материале издания Tiempo со ссылкой на главу местного департамента управления рисками Джину Эрреру.

*** 05:15

По меньшей мере 11 человек стали жертвами взрыва, который произошел на одной из шахт, расположенных в центральной части Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Semana.

По его данным, инцидент произошел в субботу днем на угольной шахте деревни Пуэбло Вьехо, расположенной в муниципалитете Кукунуба (столичный департамент Кундинамарка). В результате взрыва 11 шахтеров погибли на месте. Спасателям удалось вызволить из-под завалов четверых.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать выброс метана.