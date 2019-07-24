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В Китае жертвами оползней стали 11 человек

В Китае жертвами оползней стали 11 человек
​Жертвами оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу стали 11 человек, 34 пропали без вести

Жертвами оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу стали 11 человек, 34 пропали без вести, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй накануне вечером, нанеся нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.

По состоянию на утро спасатели смогли обнаружить 11 человек живыми. Также из-под завалов извлекли 11 тел, 34 человека все еще числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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