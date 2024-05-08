Euroclear с начала года получил €1,6 млрд дохода от заблокированных активов РФ

По итогам первого квартала европейский депозитарий Euroclear заработал 1,6 млрд евро в качестве процентов от более 200 млрд евро, хранящихся на замороженных российских счетах.

По итогам первого квартала европейский депозитарий Euroclear заработал 1,6 млрд евро в качестве процентов от более 200 млрд евро, хранящихся на замороженных российских счетах.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщила гендиректор депозитария Валери Урбен в интервью газете L'Echo.

Она рассказала, что активами РФ сложно управлять и над этим работает более 100 сотрудников депозитария. Также организация вынуждена "постоянно реагировать на новые санкции и контрсанкции", что уже стало частью роли Euroclear как финансовой инфраструктуры, отметила гендиректор.

"У нас открыто более 100 дел в российских судах. Эти процедуры были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги. Целый ряд юридических фирм помогает нам защитить себя. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, достаточно мала. Но мы продолжаем бороться", - добавила Урбен.

Вчера, 7 мая, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) достигли консенсуса в вопросе использования доходов от замороженных российских активов. По его словам, члены ЕС согласны отправить 90% всей прибыли на военные нужды Украине. Глава Euroclear в тот же день уточнила, что депозитарий примет решение о конфискации замороженных российских активов "через несколько недель".