О нас

Минторг США отозвал экспортные лицензии на поставку полупроводников Huawei

Минторг США отозвал экспортные лицензии на поставку полупроводников Huawei Министерство торговли США отозвало несколько экспортных лицензий, позволявших некоторым компаниям поставлять товары, в том числе полупроводники, китайскому производителю электроники Huawei.
Другие страны
8 мая 2024 г. 07:39
Минторг США отозвал экспортные лицензии на поставку полупроводников Huawei

Министерство торговли США отозвало несколько экспортных лицензий, позволявших некоторым компаниям поставлять товары, в том числе полупроводники, китайскому производителю электроники Huawei.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, знакомого с ситуацией, компании получили уведомления от Минторга о том, что их лицензии были отозваны, и решение немедленно вступило в силу.

Reuters считает, что этот шаг последовал за выпуском новой модели ноутбука Huawei MateBook X Pro с поддержкой искусственного интеллекта.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам использовать оборудование Huawei под предлогом наличия угрозы для национальной безопасности. В 2020 году министерство торговли Соединенных Штатов ограничило доступ компании к чипам, изготовленным с использованием американских технологий, чтобы избежать утечки производственных секретов в КНР.

Huawei отрицает все обвинения в свой адрес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ “Huawei” şirkətinə yarımkeçiricilərin tədarükünü qadağan edib

Самое важное

Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi