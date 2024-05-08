Минторг США отозвал экспортные лицензии на поставку полупроводников Huawei

Министерство торговли США отозвало несколько экспортных лицензий, позволявших некоторым компаниям поставлять товары, в том числе полупроводники, китайскому производителю электроники Huawei.

Министерство торговли США отозвало несколько экспортных лицензий, позволявших некоторым компаниям поставлять товары, в том числе полупроводники, китайскому производителю электроники Huawei.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, знакомого с ситуацией, компании получили уведомления от Минторга о том, что их лицензии были отозваны, и решение немедленно вступило в силу.

Reuters считает, что этот шаг последовал за выпуском новой модели ноутбука Huawei MateBook X Pro с поддержкой искусственного интеллекта.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам использовать оборудование Huawei под предлогом наличия угрозы для национальной безопасности. В 2020 году министерство торговли Соединенных Штатов ограничило доступ компании к чипам, изготовленным с использованием американских технологий, чтобы избежать утечки производственных секретов в КНР.

Huawei отрицает все обвинения в свой адрес.