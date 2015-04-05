​В Китае жертвами наводнения стали более двухсот тысяч человек

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В затопленных районах провинции Хунань в центральной части Китая нарушены линии связи, полностью остановлено движение транспорта.

Как передает Report, катастрофическая ситуация сложилась вследствие затяжных и обильных дождей в регионе.

Стихия повысила уровень воды в озере Дунтинху, который достиг отметки в 23,58 м, что на 2,08 м превышает соответствующую норму в это время года.

Уровень воды поднялся и в других местных водоёмах, что привело к затоплению сельскохозяйственных угодий. Власти сообщают, что пока не могут оценить ущерб, нанесенный региону стихией.

По предварительным оценкам пострадали не менее 235 с половиной тысяч местных жителей, в рамках экстренных мер властям удалось на данный момент эвакуировать более 12 тыс. человек.