В Китае заявили о намерении выделить $60 млрд на помощь Африке

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 60 миллиардов долларов Африке в качестве финансовой помощи.

Как передает Report, об этом он рассказал на церемонии открытия форума FOCAC-2018.

Отмечается, что 15 миллиардов долларов из этой суммы будут направлены на безвозмездную помощь, а 20 миллиардов — на беспроцентные займы. Помимо этого, Си Цзиньпин сообщил о создании фонда кредитования проектов развития объёмом в 10 миллиардов долларов.

По словам председателя КНР, странам Африки предоставят дополнительно 146 миллионов долларов для развития сельского хозяйства. Также около 500 китайских специалистов прибудут на континент, чтобы развивать агросектор.