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В Китае зафиксировали пять случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа

В Китае зафиксировали пять случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа Пять новых случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зафиксированы в КНР.
Другие страны
13 января 2022 г. 19:11
В Китае зафиксировали пять случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа

Пять новых случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зафиксированы в КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг органы здравоохранения Гонконга.

От инфицирования умерли двое жителей юго-западной провинции Сычуань, контактировавшие с домашней птицей. Также вирусом заразилась жительница города Ханчжоу восточной провинции Чжэцзян. Ее состояние расценивается врачами как критическое.

Еще двое пациентов - жители южного Гуанси-Чжуанского автономного района - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев в стране достигло 63.

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