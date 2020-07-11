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В Китае за сутки выявили два случая COVID-19

В Китае за сутки выявили два случая COVID-19 Китай за минувшие сутки выявил два новых случая коронавирусной инфекции и четырёх бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов.
Другие страны
11 июля 2020 г. 07:09
В Китае за сутки выявили два случая COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил два новых случая коронавирусной инфекции и четырёх бессимптомных носителей, из больниц выписали 14 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи - ввозные.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 587 случаев коронавирусной инфекции, 78 623 человек выздоровели, 330 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев - 1 964, выздоровел 1 893 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено четыре таких случая, с карантина выпустили шесть человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителей, однако не известно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1 403 случая заражения (семь человек скончались, 1 187 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 451 человек (семь скончались, 438 вылечились).

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