В Китае за сутки выявили один новый случай COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом, также зарегистрировано четыре бессимптомных носителя, выздоровели 5 пациентов, никто не умер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что выявленный новый случай– ввозной, зарегистрирован в провинции Гуандун.

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 022 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 319 человек выздоровели, 69 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1 763, выздоровели 1 703 человека.

Напомним, что с 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 4 таких случая, все ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 35 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 326 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1 093 случая заражения (четыре человека скончались, 1 039 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 428 вылечились).