​В Китае рухнула крыша обувной фабрики

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ В Китае 4 июля обрушилась обувная фабрика.

Как передает Report, в момент катастрофы на предприятии работал 51 человек.

На месте происшествия работают несколько сотен пожарных.

Обрушилась крыша на фабрике в городе Венлинь в восточной китайской провинции Чжэцзянь. Спасатели извлекли из-под завалов живыми 37 человек, продолжаются поиски еще 14 человек.

Десять человек госпитализированы.

Власти изучают причины обрушения крыши. По одной из версий, это произошло из-за установленного на ней резервуара с водой.