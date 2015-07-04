​В Китае рухнула крыша обувной фабрики

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ В Китае 4 июля обрушилась обувная фабрика.
Как передает Report, в момент катастрофы на предприятии работал 51 человек.
На месте происшествия работают несколько сотен пожарных.
Обрушилась крыша на фабрике в городе Венлинь в восточной китайской провинции Чжэцзянь. Спасатели извлекли из-под завалов живыми 37 человек, продолжаются поиски еще 14 человек.
Десять человек госпитализированы.
Власти изучают причины обрушения крыши. По одной из версий, это произошло из-за установленного на ней резервуара с водой.
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