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    ​В Китае рухнула крыша обувной фабрики

    На месте происшествия работают несколько сотен пожарных

    Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ В Китае 4 июля обрушилась обувная фабрика.

    Как передает Report, в момент катастрофы на предприятии работал 51 человек.

    На месте происшествия работают несколько сотен пожарных.

    Обрушилась крыша на фабрике в городе Венлинь в восточной китайской провинции Чжэцзянь. Спасатели извлекли из-под завалов живыми 37 человек, продолжаются поиски еще 14 человек.

    Десять человек госпитализированы.

    Власти изучают причины обрушения крыши. По одной из версий, это произошло из-за установленного на ней резервуара с водой.

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