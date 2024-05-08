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Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе 

Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе  Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе.
Другие страны
8 мая 2024 г. 11:51
Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе 

Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение министерство обороны Сингапура.

Согласно информации, самолет F-16 ВВС Сингапура потерпел крушение на авиабазе Тенга в среду.

В заявлении министерства говорится, что у самолета "возникла проблема во время взлета, и пилот отреагировал в соответствии с экстренными процедурами". Пилот успешно катапультировался, находится в сознании, может ходить и получает медицинскую помощь.

Расследование по данному факту продолжается.

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Версия на английском языке Singapore Air Force F-16 fighter jet crashes after takeoff

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