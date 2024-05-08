Литва готова отправить военных в Украину в рамках тренировочной миссии

Литва готова отправить военных в Украину, чтобы они прошли обучение.

Литва готова отправить военных в Украину, чтобы они прошли обучение.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со слов премьер-министра страны Ингриду Шимоните.

По ее словам, парламент страны дал согласие на отправку войск в Украину для обучения.

Премьер Литвы добавила, что страна не будет организовывать депортацию украинцев призывного возраста на родину, так как подобное незаконно. Однако Вильнюс может отказать в постоянном проживании тем, кто уклоняется от мобилизации, если Киев докажет этот факт.