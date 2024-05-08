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Военные Молдовы и Румынии проведут совместные учения

Военные Молдовы и Румынии проведут совместные учения Молдавские и румынские военные проведут совместные учения Wind Spring - 2024 в центре военной подготовки "Чинку" (Румыния) в период с 8 по 24 мая.
Другие страны
8 мая 2024 г. 11:22
Военные Молдовы и Румынии проведут совместные учения

Молдавские и румынские военные проведут совместные учения Wind Spring - 2024 в центре военной подготовки "Чинку" (Румыния) в период с 8 по 24 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

Они проводятся с целью улучшения тактических и оперативных навыков, а также повышения оперативной совместимости между военными двух стран. С молдавской стороны в учениях будут задействованы военные 2-й мотопехотной бригады "Штефан чел Маре", а с румынской - 81-й механизированной бригады имени генерала Григоре Бэлана.

Последний раз военные двух стран отрабатывали совместные действия в учебном центре мотопехотной бригады "Молдова" в городе Бельцы в апреле.

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Версия на английском языке Servicemen of Moldova and Romania to conduct joint exercises
Версия на азербайджанском языке Moldova və Rumıniya hərbçiləri birgə təlimlər keçirəcək

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