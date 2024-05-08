Военные Молдовы и Румынии проведут совместные учения

Молдавские и румынские военные проведут совместные учения Wind Spring - 2024 в центре военной подготовки "Чинку" (Румыния) в период с 8 по 24 мая.

Молдавские и румынские военные проведут совместные учения Wind Spring - 2024 в центре военной подготовки "Чинку" (Румыния) в период с 8 по 24 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

Они проводятся с целью улучшения тактических и оперативных навыков, а также повышения оперативной совместимости между военными двух стран. С молдавской стороны в учениях будут задействованы военные 2-й мотопехотной бригады "Штефан чел Маре", а с румынской - 81-й механизированной бригады имени генерала Григоре Бэлана.

Последний раз военные двух стран отрабатывали совместные действия в учебном центре мотопехотной бригады "Молдова" в городе Бельцы в апреле.