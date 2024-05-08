Суд Пакистана перевел супругу Имрана Хана из-под домашнего ареста в тюрьму

Высокий суд Исламабада (IHC) одобрил ходатайство Бушры Биби, супруги бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана, о ее переводе из-под домашнего ареста в тюрьму Адиала, где в заключении содержится е

Высокий суд Исламабада (IHC) одобрил ходатайство Бушры Биби, супруги бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана, о ее переводе из-под домашнего ареста в тюрьму Адиала, где в заключении содержится ее муж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Бушра Биби находилась под стражей в семейной резиденции в Исламабаде, которую IHC объявил "дополнительной тюрьмой" после того, как 31 января она и Имран Хан получили по 14 лет лишения свободы за мошенничество и подделку документов, касающихся незаконных операций по продаже 52 подарков из госхранилища, полученных от лидеров государств Ближнего Востока, общей рыночной стоимостью 154 млн рупий (почти 2 млн долларов).

Она отказалась считать свой дом "дополнительной тюрьмой" и потребовала перевести ее в ту же тюрьму Адиала, где отбывает наказание Имран Хан. Тюремная администрация ранее выступила против этого, заявив, что в тюрьме будет существовать угроза безопасности супруге бывшего премьер-министра.

В январе Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне. В начале февраля суд признал бывшего премьер-министра и его супругу виновными во вступлении в незаконный брак и приговорил их к семи годам лишения свободы.