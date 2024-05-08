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Госдеп: В армянской армии растет число смертей в небоевых условиях

Госдеп: В армянской армии растет число смертей в небоевых условиях В армянской армии возросло число смертей в небоевых условиях.
Другие страны
8 мая 2024 г. 10:44
Госдеп: В армянской армии растет число смертей в небоевых условиях

В армянской армии возросло число смертей в небоевых условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом говорится в докладе, опубликованном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.

Согласно докладу, в 2022 году число смертей достигло 38, в 2023 году – 53. В первые пять месяцев 2024 года в небоевых условиях скончались уже более 30 военных.

"Это смерти в чрезвычайных ситуациях, например, при стихийных бедствиях, либо в автомобильных авариях, стрельба среди военнослужащих.

Число смертей в небоевых условиях с каждым годом растет. Судя по всему, Минобороны Армении не предпринимает никаких мер для снижения этих цифр", - говорится в докладе.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: Ermənistan ordusunda qeyri-döyüş, dinc şəraitdə baş verən ölüm hallarının sayı artıb

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