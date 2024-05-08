Госдеп: В армянской армии растет число смертей в небоевых условиях

В армянской армии возросло число смертей в небоевых условиях.
Как сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом говорится в докладе, опубликованном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.
Согласно докладу, в 2022 году число смертей достигло 38, в 2023 году – 53. В первые пять месяцев 2024 года в небоевых условиях скончались уже более 30 военных.
"Это смерти в чрезвычайных ситуациях, например, при стихийных бедствиях, либо в автомобильных авариях, стрельба среди военнослужащих.
Число смертей в небоевых условиях с каждым годом растет. Судя по всему, Минобороны Армении не предпринимает никаких мер для снижения этих цифр", - говорится в докладе.