Госдеп: В армянской армии растет число смертей в небоевых условиях

В армянской армии возросло число смертей в небоевых условиях.

В армянской армии возросло число смертей в небоевых условиях.

Как сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом говорится в докладе, опубликованном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США.

Согласно докладу, в 2022 году число смертей достигло 38, в 2023 году – 53. В первые пять месяцев 2024 года в небоевых условиях скончались уже более 30 военных.

"Это смерти в чрезвычайных ситуациях, например, при стихийных бедствиях, либо в автомобильных авариях, стрельба среди военнослужащих.

Число смертей в небоевых условиях с каждым годом растет. Судя по всему, Минобороны Армении не предпринимает никаких мер для снижения этих цифр", - говорится в докладе.