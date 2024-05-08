О нас

Главе Центробанка и вице-премьеру Мальты предъявят обвинения в коррупции

Главе Центробанка и вице-премьеру Мальты предъявят обвинения в коррупции Главе Центробанка Мальты Эдварду Сциклуне и заместителю премьер-министра республики Крису Фирну будут предъявлены обвинения в коррупции в связи с концессионной сделкой по управлению больницами, заключенной в 2015 году.
Другие страны
8 мая 2024 г. 13:27
Главе Центробанка и вице-премьеру Мальты предъявят обвинения в коррупции

Главе Центробанка Мальты Эдварду Сциклуне и заместителю премьер-министра республики Крису Фирну будут предъявлены обвинения в коррупции в связи с концессионной сделкой по управлению больницами, заключенной в 2015 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Согласно судебному документу, обоим политикам будут предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий и в незаконном присвоении средств в связи с так называемой сделкой Vitals, которая включала концессию на управление тремя мальтийскими больницами частной компанией Vitals Global Healthcare. Издание указывает, что в прошлом году на основании длительного расследования сделки мальтийский суд расторг это соглашение, поскольку компания не справлялась со своими обязательствами.

Отмечается, что на момент заключения сделки Сциклуна был министром финансов страны, а Фирн занимал пост министра здравоохранения. Последний отрицает все обвинения, а Сциклуна отказывается от комментариев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Maltese central bank governor, deputy PM face charges in snowballing corruption case

Другие новости из категории

В Бразилии аэропорт затопило после сильных дождей
В Бразилии аэропорт затопило после сильных дождей
8 мая 2024 г. 13:51
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
8 мая 2024 г. 12:47
Число жертв наводнений в Бразилии достигло 95 человек
Число жертв наводнений в Бразилии достигло 95 человек
8 мая 2024 г. 12:27
Турция обновила рекорд пассажиропотока в аэропортах в апреле
Турция обновила рекорд пассажиропотока в аэропортах в апреле
8 мая 2024 г. 12:23
В Германии зафиксирован четвертый случай нападения на политиков
В Германии зафиксирован четвертый случай нападения на политиков
8 мая 2024 г. 12:08
Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе 
Самолет F-16 ВВС Сингапура разбился на авиабазе 
8 мая 2024 г. 11:51
Военные Молдовы и Румынии проведут совместные учения
Военные Молдовы и Румынии проведут совместные учения
8 мая 2024 г. 11:22
Суд Пакистана перевел супругу Имрана Хана из-под домашнего ареста в тюрьму
Суд Пакистана перевел супругу Имрана Хана из-под домашнего ареста в тюрьму
8 мая 2024 г. 11:13
Литва готова отправить военных в Украину в рамках тренировочной миссии
Литва готова отправить военных в Украину в рамках тренировочной миссии
8 мая 2024 г. 11:10
Госдеп: В армянской армии растет число смертей в небоевых условиях
Госдеп: В армянской армии растет число смертей в небоевых условиях
8 мая 2024 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi