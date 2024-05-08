Главе Центробанка и вице-премьеру Мальты предъявят обвинения в коррупции

Главе Центробанка Мальты Эдварду Сциклуне и заместителю премьер-министра республики Крису Фирну будут предъявлены обвинения в коррупции в связи с концессионной сделкой по управлению больницами, заключенной в 2015 году.

Главе Центробанка Мальты Эдварду Сциклуне и заместителю премьер-министра республики Крису Фирну будут предъявлены обвинения в коррупции в связи с концессионной сделкой по управлению больницами, заключенной в 2015 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

Согласно судебному документу, обоим политикам будут предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий и в незаконном присвоении средств в связи с так называемой сделкой Vitals, которая включала концессию на управление тремя мальтийскими больницами частной компанией Vitals Global Healthcare. Издание указывает, что в прошлом году на основании длительного расследования сделки мальтийский суд расторг это соглашение, поскольку компания не справлялась со своими обязательствами.

Отмечается, что на момент заключения сделки Сциклуна был министром финансов страны, а Фирн занимал пост министра здравоохранения. Последний отрицает все обвинения, а Сциклуна отказывается от комментариев.