Турция обновила рекорд пассажиропотока в аэропортах в апреле

Турция в очередной раз обновила рекорд пассажиропотока в воздушных гаванях страны.

Турция в очередной раз обновила рекорд пассажиропотока в воздушных гаванях страны.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, в апреле текущего года через турецкие аэропорты обслужили в общей сложности 17 973 101 пассажира, что является рекордным показателем в истории страны.

"Пассажиропоток в годовом исчислении вырос на 52,9% на внутренних рейсах и на 55,1% на международных рейсах. В целом пассажиропоток вырос на 53,7%", - сказал министр, ссылаясь на данные Государственного управления аэропортов Турции (DHMİ).