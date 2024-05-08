В Германии зафиксирован четвертый случай нападения на политиков

Сенатор Берлина по экономике Франциска Гиффай, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), подверглась нападению неизвестного, он ударил ее сзади по голове тяжелой сумкой и скрылся.

Сенатор Берлина по экономике Франциска Гиффай, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), подверглась нападению неизвестного, он ударил ее сзади по голове тяжелой сумкой и скрылся.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об инциденте сообщил журнал Der Spiegel.

Это уже четвертая атака на германских политиков за последние дни. Инцидент произошел во вторник в библиотеке, расположенной в берлинском районе Рудов. Гиффай, занимавшая в 2021-2023 годах пост правящего бургомистра столицы ФРГ, обратилась в больницу. Ведется расследование.

Во вторник произошло еще одно нападение на политика. В Дрездене атаке подверглась 47-летняя Ивонн Мослер, член партии "Союз-90"/"зеленые". Она в сопровождении помощников расклеивала предвыборные плакаты, когда ее атаковали двое неизвестных. Один из них оттолкнул женщину в сторону, выкрикивал оскорбления и сорвал плакаты. Впоследствии полицейские задержали в непосредственной близости от места инцидента 24-летнюю женщину и 34-летнего мужчину.

На прошлой неделе в Дрездене подвергся нападению член СДПГ, кандидат на выборах в Европарламент Маттиас Экке. 41-летнего политика атаковали в тот момент, когда он также расклеивал на улице предвыборные плакаты. Полиция установила личности четырех нападавших. Кроме того, в Эссене неизвестные напали на Кая Геринга и Рольфа Флиса (оба - "зеленые") после партийного мероприятия.