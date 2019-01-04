В Китае из-за землетрясения эвакуировали 220 человек

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3, произошедшее утром в четверг в китайской юго-западной провинции Сычуань, затронуло жизни почти 2,6 тысячи местных жителей, ранения получил только один человек, они незначительны, власти эвакуировали в безопасные места 220 человек, говорится в сообщении правительства провинции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг утром в китайской юго-западной провинции Сычуань. Подземные толчки были зарегистрированы в 8.48 по местному времени в уезде Гун городского округа Ибинь. Очаг землетрясения находился на глубине 15 километров.

Местные власти сообщили, что по состоянию на вечер четверга землетрясение привело к разрушениям в 13 населенных пунктах, стихийное бедствие отразилось на нормальной жизни 2586 человек, при этом небольшое ранение получил только один местный житель, 220 человек были эвакуированы в безопасные места.

Незначительные повреждения получили 689 домовладений, серьезно повреждены 18. Прямой экономический ущерб, по предварительным подсчетам, составил 19,5 миллиона юаней (2,8 миллиона долларов).

Электроснабжение, подача воды, связь в пострадавших районах работают в штатном режиме.