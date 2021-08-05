В Китае допустили перенос начала учебного года из-за вспышки COVID-19

Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил чиновник из министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг.

Начало занятий в школах ряда регионов Китая может быть отложено из-за вспышки COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил чиновник из Министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь на пресс-конференции в четверг.

На этой неделе власти Китая ввели новые карантинные меры и ограничения в ряде городов. По состоянию на четверг, в стране пять районов высокого эпидемиологического риска, а также 168 районов среднего эпидемиологического риска.

По словам Лю Пэйцзюня, принимая во внимание нынешнюю неопределенность в развитии эпидемической ситуации в Китае, если к началу учебного года все еще будут сохраняться зоны среднего и высокого эпидемиологического риска, то начало учебных занятий в школах будет отсрочено.

Китай, благодаря жестким карантинным мерам, смог довольно быстро и эффективно взять под контроль распространение эпидемии внутри страны. Однако новая вспышка, которая началась в середине июля в международном аэропорту Нанкина, уже распространилась на ряд других городов и провинций. За минувшие сутки в Китае выявили 85 случаев коронавируса. В настоящее время в больницах Китая находятся 1 285 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.