В Кишиневе началось массовое шествие оппозиции

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Участники акции протеста в Кишиневе в воскресенье днем тремя колоннами движутся к центру молдавской столицы.

Как передает корреспондент "Интерфакс", колоны манифестантов от партии социалистов движутся в центр со стороны Мемориала воинской славы "Вечность" и со стороны Академии Наук - по центральному проспекту имени Штефана чел Маре.

В то же время, колонна "Нашей партии" движется со стороны кишиневского цирка.

Все три колонны встретятся у палаточного городка, который две партии установили в пятницу перед зданием парламента.

По оценкам полиции, в колоннах Партии социалистов - по 5-7 тысяч человек, в колонне "Нашей партии" - более десяти тысяч.

Кроме того, люди приходят к парламенту, где состоится митинг протеста, и самостоятельно.