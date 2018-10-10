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    В Киеве перед зданием МВД произошли столкновения

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Киеве у здания МВД Украины произошли столкновения между митингующими и полицией, передает Report со ссылкой на "Укринформ".

    В ночь на 10 октября в квартиру активиста Сергея Мазура, помощника депутата Верховной Рады Игоря Луценко, бросили взрывное устройство. В результате пострадал отец С.Мазура. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

    Сегодня С.Мазур и группа депутатов пришли к зданию министерства для встречи с силовиками. Там же собрались около 50 митингующих, начались стычки с полицией. Один из них сообщил, что пострадал от удара полицейского.

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