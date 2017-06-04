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    В Кельне скоростной поезд сошел с рельсов

    Инцидент произошел в воскресенье утром© AP Photo / dpa / Marcel Kusch

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

    Как передает Report, об этом пишет газета Koelnische Rundschau.

    По данным железнодорожного концерна Deutsche Bahn, инцидент произошел в воскресенье утром. В поезде находился лишь машинист, он не пострадал.

    Сообщается, что в результате схода поезда с рельсов были заблокированы пути. Железнодорожное сообщение частично приостановлено.

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