В Казахстане накануне выборов объявлен "день тишины"

Астана. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Казахстане накануне президентских выборов объявлен «день тишины».

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, в «день тишины» в стране запрещена любая агитация кандидатов в президенты.

Размещение предвыборных плакатов на расстоянии 100 метров будет считаться нарушением правил ведения предвыборной кампании.

Отметим, что за пост президента Казахстана борются действующий и бессменный глава государства Нурсултан Назарбаев от партии «Нур Отан», Тургун Сыздыков от Коммунистическо-народной партии и независимый кандидат Абельгази Кусаинов.