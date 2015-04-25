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    В Казахстане накануне выборов объявлен "день тишины"

    Запрещена любая предвыборная агитация

    Астана. 25 апреля. REPORT.AZ/ В Казахстане накануне президентских выборов объявлен «день тишины».

    Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, в «день тишины» в стране запрещена любая агитация кандидатов в президенты.

    Размещение предвыборных плакатов на расстоянии 100 метров будет считаться нарушением правил ведения предвыборной кампании.

    Отметим, что за пост президента Казахстана борются действующий и бессменный глава государства Нурсултан Назарбаев от партии «Нур Отан», Тургун Сыздыков от Коммунистическо-народной партии и независимый кандидат Абельгази Кусаинов.

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