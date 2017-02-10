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    В Канаде разбился самолет

    Инцидент произошел в районе населенного пункта Бранкилд

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В пятницу в центральной части Канады разбился самолет.

    Как сообщает Report со ссылкой на телерадиовещательную компанию CBC, инцидент произошел в районе населенного пункта Бранкилд примерно в 45 километрах к юго-западу от административного центра провинции Манитоба Виннипега.

    Следователи канадского управления по безопасности на транспорте TSB направлены к месту происшествия. Информацию о размере воздушного судна или возможных пострадавших в TSB не уточнили.

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