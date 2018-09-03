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    В Канаде при стрельбе погибли два человека

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/  Два инцидента со стрельбой произошли в канадском Брамптоне в ночь на воскресенье, сообщает CTV News. Правоохранители считают, что они были преднамеренными и связаны между собой. 

    Как сообщает Report, около 00:40 2 сентября после сообщений о стрельбе были найдены раненые мужчина и женщина. Они были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее мужчина скончался от полученных ранений. 

    Около 6:30 правоохранители получили сообщения о другой стрельбе. На бульваре у места инцидента было найдено тело мужчины. В полиции считают, что произошедшие убийства связаны между собой. Информация о возможных подозреваемых не приводится.

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