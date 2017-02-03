В Канаде мечеть забросали камнями

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В канадском Монреале в районе Поинт-Сент-Чарльз неизвестный или неизвестные забросали камнями исламский центр под названием "Мечеть Хадиджи".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил руководитель центра А. Ахмед.

В результате инцидента разбиты стекла мечети.

Как подчеркнул А. Ахмед, это событие показывает, что ненависть не прекратится в ближайшее время.

Сотрудники полиции отметили, что несколько дней назад неизвестный или неизвестные забросали эту мечеть яйцами, красками написали оскорбления на стенах центра.

По факту ведется расследование.

Напомним, что 31 января этого года 27-летний гражданин Канады Александр Биссоннетт во время вечерней молитвы в Исламском центре культуры в Квебеке застрелил 6 и ранил 19 человек.