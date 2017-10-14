В Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки гепатита А.

Как передает Report, распоряжение опубликовано на сайте правительства штата.

"Введение режима ЧС дает возможность управлению здравоохранения Калифорнии закупать вакцину непосредственно у производителей и передавать их в пострадавшие районы", - говорится в сообщении.

На данный момент от заболевания в штате скончались 18 человек.