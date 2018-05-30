В Калифорнии электрокар Tesla при движении в режиме автопилота врезался в машину полиции

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Автомобиль производства компании Tesla при движении в режиме автопилота врезался в стоявший автомобиль полиции в городе Лагуна-Бич (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, водитель электрокара Model S пострадал незначительно, сообщил новостной портал TMZ.

По его сведениям, полицейская машина стояла в зоне дороги, отведенной для парковки, и была пустой. Благодаря этому обстоятельству блюстители порядка не пострадали.

Портал выложил фотографию с места аварии, произошедшей во вторник. На ней видно, что обеим машинам причинен существенный ущерб.

Последний подобный случай произошел 11 мая в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Там электрокар Model S, находившийся под управлением автопилота, при приближении к стоявшей пожарной машине не замедлился, а ускорился и врезался в нее. В результате ДТП Хизер Ломматч, сидевшая за рулем Tesla, получила перелом лодыжки. Водителю пожарной машины не потребовалась медицинская помощь.

Система автопилота в машинах производства Tesla в последние месяцы все чаще подвергается критике. Оборудованные ею автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом. Представители компании подчеркивают, что указанная технология не предназначена для работы без участия человека. Она является электронным ассистентом и может корректировать курс машины или использовать тормоза, но водителю все равно следует держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости.